Dalla Festa del vino di Bertiolo alla riapertura in grande stile della Casa delle farfalle | ecco gli eventi da non perdere nel weekend

Nel fine settimana si svolgeranno diversi eventi, tra cui la Festa del Vino di Bertiolo e la riapertura della Casa delle Farfalle. Il meteo prevede un clima variabile con nuvole e pioggia, ma gli appassionati di sagre e fiere continueranno a partecipare. La fiera di Blessano, dedicata agli uccelli, sarà un'altra manifestazione in programma. La nostra selezione include anche altre iniziative di interesse.

Fine settimana per tutti i gusti nel nostro territorio. All'aperto c'è anche la Mostra Ornitologica di Blessano, mentre gli amanti della cultura non rimarranno delusi, tra musica, teatro per bambini e il festival dei Tiepolo. Ma ci sono anche due interessanti incontri, sulla cybersicurezza e sul nostro rapporto con l'Africa Il meteo nel weekend sarà variabile, con più nuvole e pioggia che sole. Ciò non fermerà gli appassionati di sagre, come la storica Festa del Vino di Bertiolo e la fiera di Blessano dedicata agli uccelli, ma nella nostra selezione di eventi abbiamo dato spazio anche ai molti, interessanti appuntamenti al chiuso che animeranno il fine settimana, tra la musica del Quartetto Indaco, un teatro “immersivo” e l'imperdibile festival dei Tiepolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Grande musica, mimose e cortei: gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della Donna

Festa della donna e weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzo

Festa regionale del vino friulano 2026 a Bertiolo: tre fine settimana tra vini, tradizione e culturaLa Festa regionale del Vino Friulano di Bertiolo torna nel 2026 con la 77ª edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi della primavera in Friuli Venezia Giulia. Dal 14 al 29 marzo 2026, il ... girofvg.com

Chimbinu cun binu: a Perfugas la festa del vinoPer l’occasione, anche il pozzo sacro, aprirà le sue porte ai visitatori che potranno ammirarlo sorseggiando un buon calice di vino. Al termine del percorso enogastronomico, in piazza Mannu alle ore ... unionesarda.it

