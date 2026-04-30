Un weekend nel Pavese tra arte tradizioni e gastronomia | ecco gli eventi da non perdere

Un fine settimana nel Pavese propone una serie di eventi dedicati all'arte, alle tradizioni locali e alla gastronomia. Le iniziative si svolgono tra diverse località della provincia e sono rivolte a residenti e visitatori. Sono previste mostre, degustazioni e manifestazioni culturali che invitano a scoprire le caratteristiche del territorio. L’intera programmazione si svolge tra il venerdì e la domenica, coinvolgendo diverse comunità e luoghi di interesse.

Pavia, 30 aprile 2026 - Un weekend a pochi chilometri da Milano all’insegna di arte, tradizioni e gastronomia. Sabato ad Arena Po dove si trova Maaapo – Museo Arte Ambiente Arena Po, progetto visionario dell’artista Gaetano Grillo, torna ArenaripArte, giunto alla sua quinta edizione. L’evento è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il borgo si anima con nuove installazioni artistiche, incontri e mostre, offrendo ogni volta nuove occasioni di scoperta e partecipazione. La giornata offrirà un’esperienza completa, con la presentazione di una grande opera di Alik Cavaliere, nel centenario della sua nascita: la monumentale installazione in bronzo L’albero del Giamaica, opera di forte impatto destinata definitivamente al Museo di Brera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un weekend nel Pavese tra arte, tradizioni e gastronomia: ecco gli eventi da non perdere Notizie correlate Cinque idee su dove andare nel weekend in Toscana: ecco gli eventi da non perdereFirenze, 11 aprile 2026 – Eventi per tutti i gusti in questo weekend di primavera in Toscana. I 10 eventi da non perdere nel weekend di Arte Fiera e Art CityEccoci finalmente al fine settimana più movimentato dell'inverno: con Arte Fiera, che trasforma i padiglioni 25 e 26 della fiera di Bologna in una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eventi e sagre nel Pavese: cosa fare nel weekend (25-27 aprile 2026); A Pavia la Festa del Roseto; PET in FIERA 2026: a Palazzo Esposizioni di Pavia un weekend all’insegna del mondo pet; 1° Maggio a Pavia tra Mercatino del Riuso e gite in Oltrepò, da Varzi a Codevilla. Un weekend nel Pavese tra arte, tradizioni e gastronomia: ecco gli eventi da non perderePavia, 30 aprile 2026 - Un weekend a pochi chilometri da Milano all’insegna di arte, tradizioni e gastronomia. Sabato ad Arena Po dove si trova Maaapo – Museo Arte Ambiente Arena Po, progetto visionar ... ilgiorno.it Cosa fare nel weekend in provincia di PaviaQueer fest, writer in mostra e Horti di primavera a Pavia, Vigevano Retro Futura per gamers e tecno-curiosi. E poi concerti, spettacoli, fiere agricole e ... laprovinciapavese.gelocal.it “L'operaio non è una merce, è un uomo." — Cesare Pavese, La luna e i falò. #LavorareConPassione a #SalaLettura x.com Non ci si libera di una cosa evitandola ma soltanto attraversandola Cesare Pavese - facebook.com facebook