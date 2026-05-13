Torna Vinessum per scoprire vino e produttori
A Bagnacavallo si sta per svolgere una manifestazione dedicata al vino artigianale e alla cultura gastronomica, che durerà due giorni. L'evento, intitolato Vinessum, invita visitatori a scoprire produttori locali e varietà di vino. La città si prepara ad accogliere appassionati e curiosi, offrendo un’occasione per conoscere da vicino le realtà che si occupano di produzione di vino artigianale.
Bagnacavallo si prepara a trasformarsi per due giorni nella capitale del vino artigianale e della cultura gastronomica. Sabato 16 e domenica 17 maggio gli spazi carichi di storia dell’ex Convento di San Francesco ospiteranno la settima edizione di ‘Vinessum – Vignaioli protagonisti’, un evento che segna un ritorno atteso da ben sette anni nella cittadina romagnola. Saranno oltre cinquanta i vignaioli e i produttori del settore food coinvolti in questa edizione 2026, con presenze che spaziano tra diverse regioni italiane e incursioni dall’estero. L’obiettivo dichiarato è valorizzare realtà indipendenti che operano con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla qualità, mantenendo vivo il legame con i propri territori di origine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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