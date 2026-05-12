Il vino artigianale torna a casa | a Bagnacavallo riparte Vinessum

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni di assenza, torna a Bagnacavallo l’evento dedicato al vino artigianale. La manifestazione, intitolata “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, si svolgerà sabato 16 e domenica 17 maggio nell’Albergo Antico Convento. Gli appassionati potranno scoprire le produzioni di vignaioli che lavorano seguendo metodi naturali, in un’occasione che celebra l’artigianalità e la passione per il vino.

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Un ritorno atteso sette anni, che profuma di terra, di passione e di artigianalità. Torna “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, la manifestazione, punto di riferimento per gli amanti del vino "secondo natura", che si terrà sabato 16 e domenica 17 maggio nella cornice dell’Albergo Antico Convento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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