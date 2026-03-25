Bambini e ragazzi per il festival Schola Cantorum A Perugia le buone pratiche di educazione musicale

A Perugia si svolge il festival “Schola Cantorum”, dedicato all’educazione musicale tra bambini e ragazzi. L’evento si tiene ogni anno con l’obiettivo di promuovere pratiche di insegnamento e apprendimento della musica attraverso incontri, laboratori e concerti. La manifestazione coinvolge scuole, associazioni e istituzioni locali, offrendo uno spazio di confronto tra professionisti e studenti del settore.

Torna a Perugia un evento unico nel suo genere: “Schola Cantorum“, il Festival delle buone pratiche di educazione musicale, che da domani al primo aprile coinvolgerà bambini e ragazzi in un fitto cartellone di concerti, laboratori, tavole rotonde e incontri per promuovere la musica come strumento educativo, sociale e creativo. La seconda edizione, organizzata dall’associazione ’La Banda degli Unisoni’ e finanziata da Fondazione Perugia è stata presentata ieri a Palazzo dei Priori (nella foto) con tutte le realtà coinvolte nel progetto. "Il format è quello originario – ha detto Francesca Rossi, direttrice della Banda degli Unisoni – ma con... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambini e ragazzi per il festival “Schola Cantorum“. A Perugia le buone pratiche di educazione musicale Articoli correlati Workshop sulla sostenibilità dei festival musicali siciliani: al Cre.Zi Plus incontro per buone pratiche per eventi greenSicily Music Conference, in collaborazione con il progetto Preview Forma Comune – un ciclo di workshop e networking co-progettato nell’ambito di... Leggi anche: Le buone pratiche su alimentazione e benessere Approfondimenti e contenuti su Schola Cantorum Discussioni sull' argomento Bambini e ragazzi per il festival Schola Cantorum. A Perugia le buone pratiche di educazione musicale; Milano si prepara alla Pasqua: la grande musica sacra con Bach e de Victoria - Duomo di Milano; Vigilate et orate con la Schola Cantorum Venerandæ Fabricæ in Auditorium; I Giorni di San Benedetto. Aldo Donati. . Aldo Donati - Cantando (S.Jurgens - S.Longo - A.Donati) “Cantando” di Aldo Donati è un brano che segna il passaggio dall’esperienza corale della Schola Cantorum alla carriera solista. È una canzone pop melodica, elegante e intimista, che rifl - facebook.com facebook