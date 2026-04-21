La capitale di bambini e ragazzi è in Riviera | torna il Kids Family Festival tra scienza pedagogia e il mondo Discovery

Dal 18 al 20 giugno, piazzale Ceccarini sarà il luogo che accoglierà la terza edizione del Riccione Kids Family Festival, un evento dedicato a bambini e ragazzi. La manifestazione proporrà attività legate alla scienza, alla pedagogia e al mondo Discovery, offrendo spazi di intrattenimento e apprendimento per le famiglie. La kermesse si svolgerà nel cuore della Riviera, attirando numerosi partecipanti da diverse zone.