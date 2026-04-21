La capitale di bambini e ragazzi è in Riviera | torna il Kids Family Festival tra scienza pedagogia e il mondo Discovery
Dal 18 al 20 giugno, piazzale Ceccarini sarà il luogo che accoglierà la terza edizione del Riccione Kids Family Festival, un evento dedicato a bambini e ragazzi. La manifestazione proporrà attività legate alla scienza, alla pedagogia e al mondo Discovery, offrendo spazi di intrattenimento e apprendimento per le famiglie. La kermesse si svolgerà nel cuore della Riviera, attirando numerosi partecipanti da diverse zone.
Dal 18 al 20 giugno, piazzale Ceccarini ospiterà la terza edizione del Riccione Kids Family Festival. L'evento punta ancora una volta a distinguersi per la sua natura di laboratorio esperienziale e multidisciplinare; qui i ragazzi potranno scoprire, guidati da esperti e attraverso linguaggi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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