Lanciano nuovo look per via Valera | la strada del centro storico diventerà zona a traffico limitato

A Lanciano, via Valera nel centro storico sta per cambiare aspetto con una nuova pavimentazione realizzata usando tecniche e materiali moderni. I lavori prevedono anche il rifacimento di tutti i sottoservizi presenti sotto la strada. La via diventerà una zona a traffico limitato, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area. I lavori sono in fase di completamento e sono previsti nelle prossime settimane.

Una nuova pavimentazione realizzata con tecniche e materiali moderni, armonizzata con il centro storico, e il rifacimento di tutti i sottoservizi. È questo il nuovo “look” di via Valera, la strada che attraversa i quartieri storici Civitanova e Sacca di Lanciano. Questa mattina, 23 aprile 2026.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Piazza Indipendenza e centro. Scattano le nuove regole per la zona a traffico limitatoMONTE ARGENTARIO Parte la Ztl a Porto Ercole, il comando della polizia locale ha modificato la disciplina delle zone a traffico limitato in "Piazza... Leggi anche: La Zona a traffico limitato dell’Isola. Comune e Confcommercio distanti: "L’orario di attivazione non cambia" Contenuti di approfondimento Si parla di: Cecilie Bahnsen e UNIQLO lanciano la loro prima, imperdibile collaborazione. Belen Rodriguez lancia un nuovo trend per la Spring 2026: non riuscirete più a farne a meno!Belen Rodriguez look inspo look nuovo trend Spring 2026 Hinnominate abbigliamento Rebeya beauty Santiago Luna Marì ... stylosophy.it Nicki Minaj, nuovo look per il ritorno alle sceneOcchi su Nicki. Un video misterioso, un nuovo look molto più naturale e sensuale e un po’ d’attesa per un rientro definitivo sulle scene. Nicki Minaj sa come catturare l’attenzione dei suoi fan e dei ... 105.net