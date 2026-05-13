Torna la Pordenone in Rosa camminata solidale per il CRO di Aviano
Domenica 17 maggio, a Pordenone, si svolge la manifestazione chiamata “Pordenone in Rosa”, una camminata benefica dedicata alla raccolta di fondi per il reparto di Senologia del CRO di Aviano. L'evento si svolge nel centro cittadino ed è aperto a partecipanti di tutte le età. La partecipazione è gratuita e i partecipanti possono contribuire con donazioni durante l'evento.
Domenica 17 maggio Pordenone si tinge di rosa per la solidarietà. Torna infatti la “Pordenone in Rosa”, la camminata benefica finalizzata alla raccolta fondi a favore del reparto di Senologia del CRO di Aviano.L’iniziativa prenderà il via alle ore 9.30 dal Parco di San Valentino, punto di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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