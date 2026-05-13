Torna la Pordenone in Rosa camminata solidale per il CRO di Aviano

Da pordenonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, a Pordenone, si svolge la manifestazione chiamata “Pordenone in Rosa”, una camminata benefica dedicata alla raccolta di fondi per il reparto di Senologia del CRO di Aviano. L'evento si svolge nel centro cittadino ed è aperto a partecipanti di tutte le età. La partecipazione è gratuita e i partecipanti possono contribuire con donazioni durante l'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 17 maggio Pordenone si tinge di rosa per la solidarietà. Torna infatti la “Pordenone in Rosa”, la camminata benefica finalizzata alla raccolta fondi a favore del reparto di Senologia del CRO di Aviano.L’iniziativa prenderà il via alle ore 9.30 dal Parco di San Valentino, punto di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Da Coop una donazione di 24 mila euro per Cro di Aviano e Burlo Garofolo

Sanità e ricerca scendono in campo per un fine solidale: torna la seconda edizione di "Sportivamente rosa"Sabato 7 marzo alla palestra comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole si tiene la seconda edizione dell'evento "Sportivamente rosa".

Argomenti più discussi: Barabba - Comune Pordenone; PORDENONE | LA CITTÀ SOGNA LA SERIE D: SABATO POMERIGGIO L'ATTO FINALE | 11/05/2026; Torna l’Azalea della ricerca AIRC a Pordenone; Torna la pioggia, in arrivo due perturbazioni.

Al Teatro Verdi di Pordenone torna la rassegna ContrappuntiLa rassegna Contrappunti torna, tra il 19 febbraio e il 21 maggio, nel cuore della programmazione del Teatro Verdi di Pordenone, per trasformare la musica da camera in un'esperienza viva e ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web