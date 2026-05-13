Torna la Pordenone in Rosa camminata solidale per il CRO di Aviano

Domenica 17 maggio, a Pordenone, si svolge la manifestazione chiamata “Pordenone in Rosa”, una camminata benefica dedicata alla raccolta di fondi per il reparto di Senologia del CRO di Aviano. L'evento si svolge nel centro cittadino ed è aperto a partecipanti di tutte le età. La partecipazione è gratuita e i partecipanti possono contribuire con donazioni durante l'evento.

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