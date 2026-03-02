Da Coop una donazione di 24 mila euro per Cro di Aviano e Burlo Garofolo

Coop Alleanza 3.0 e i suoi soci hanno donato 24 mila euro ai centri di ricerca oncologica di Aviano e Burlo Garofolo. La donazione si inserisce nell’ambito delle iniziative della cooperativa per sostenere le strutture dedicate alla prevenzione e alla cura dei tumori. L’importo complessivo raccolto per il Friuli Venezia Giulia è stato destinato a queste due strutture.