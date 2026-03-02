Da Coop una donazione di 24 mila euro per Cro di Aviano e Burlo Garofolo
Coop Alleanza 3.0 e i suoi soci hanno donato 24 mila euro ai centri di ricerca oncologica di Aviano e Burlo Garofolo. La donazione si inserisce nell’ambito delle iniziative della cooperativa per sostenere le strutture dedicate alla prevenzione e alla cura dei tumori. L’importo complessivo raccolto per il Friuli Venezia Giulia è stato destinato a queste due strutture.
La cifra sarà divisa tra le due strutture sanitarie. In pedemontana servirà al progetto sulla chirurgia oncologica ginecologica mini-invasiva Da parte di Coop Alleanza 3.0 e dei suoi soci prosegue l’impegno per sostenere la prevenzione e la cura oncologiche e, per il Friuli Venezia Giulia, i fondi raccolti per l’importante finalità sono stati complessivamente 24.031 euro, destinati alle eccellenze sanitarie della regione: il Centro di Riferimento Oncologico IRCCS – CRO di Aviano e l’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo. Questo importante traguardo è il risultato di due percorsi distinti: dal collezionamento punti 2024 i soci hanno scelto di donare parte dei loro punti-spesa, che la Cooperativa ha trasformato in 17. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Da 110 mila a 24 mila euro: legge "Salva suicidi" e Adiconsum tagliano i debiti una famiglia agrigentina
Leggi anche: Burlo Garofolo, 40 anni di lotta al cancro infantile: oltre mille vite curate e un centro di eccellenza per i trapianti.
Tutto quello che riguarda Cro di Aviano.
Ricerca sanitaria, emergenza fondi al Cro di AvianoÈ pronta la proposta di bilancio preventivo consolidato 2026 del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia che conferma il pareggio per tutte le aziende del sistema, in ... ilgazzettino.it
Nuova Tomoterapia al Cro di Aviano, investimento da 8milioniGrazie a un finanziamento regionale di circa 8 milioni di euro, l'Oncologia radioterapica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone) rinnova la Tomoterapia con un macchinario di ultima ... ansa.it