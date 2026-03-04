Sanità e ricerca scendono in campo per un fine solidale | torna la seconda edizione di Sportivamente rosa

Sabato 7 marzo si svolge alla palestra comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole la seconda edizione di

Sabato 7 marzo alla palestra comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole si tiene la seconda edizione dell'evento "Sportivamente rosa". Quello proposto sarà un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà che unirà la passione per la pallavolo e il Catch’n Serve Ball a una raccolta fondi a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), sezione di Forlì-Cesena, da sempre impegnata nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nel sostegno alla ricerca oncologica. La giornata inizierà alle 16.30 con il torneo di mini volley partecipato dal gruppo di Castrocaro e il gruppo di Forlì scuola “Bersani”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Fondazione Humanitas per la Ricerca: successo per la seconda edizione della cena ambassador dedicata alla ricerca esofago-gastricaSi è svolta al Grand Hotel Villa Torretta di Milano, la seconda edizione dell’evento ambassador promosso da Fondazione della Frera “A cena con la...

Forlì torna a colorarsi di rosa con la 16esima edizione della Stra Woman“StraWoman è molto più di una corsa: è un evento aperto a tutti, senza cronometri né classifiche, dove l’unica cosa che conta è esserci, insieme -...

