Torna la Passerella solidale | abiti danza e impegno sociale al Centro Il Samaritano
Domenica 17 maggio alle ore 16 si terrà la nona edizione della Passerella Solidale al centro Il Samaritano, gestito dalla Caritas Diocesana. L’evento è organizzato dalle volontarie e dai volontari dell’Associazione Carmen Cammi e prevede sfilate di abiti, momenti di danza e iniziative con scopo sociale. La manifestazione si svolge nello spazio del centro e coinvolge diverse persone del territorio.
Domenica 17 maggio alle ore 16 al centro Il Samaritano della Caritas Diocesana, si svolgerà la nona edizione della Passerella Solidale organizzata dalle volontarie e dai volontari della Associazione Carmen Cammi. La manifestazione è resa come sempre possibile dalla generosità dei piacentini che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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