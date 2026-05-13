Torna la Passerella solidale | abiti danza e impegno sociale al Centro Il Samaritano

Domenica 17 maggio alle ore 16 si terrà la nona edizione della Passerella Solidale al centro Il Samaritano, gestito dalla Caritas Diocesana. L’evento è organizzato dalle volontarie e dai volontari dell’Associazione Carmen Cammi e prevede sfilate di abiti, momenti di danza e iniziative con scopo sociale. La manifestazione si svolge nello spazio del centro e coinvolge diverse persone del territorio.

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