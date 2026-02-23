Talent - aut | al Teatro Marcello Puglisi lo show che porta sul palco il talento dei ragazzi con disabilità

Al Teatro Marcello Puglisi, il talento dei giovani con disabilità si mette in mostra grazie all’evento Talent - aut, organizzato da Io Barcollo ma non MOLLO!®. La serata coinvolge ragazzi che condividono la propria passione per canto, musica, danza e recitazione, dimostrando abilità sorprendenti. La manifestazione mira a valorizzare le capacità artistiche di chi solitamente viene escluso dai palcoscenici. La partecipazione è aperta e il pubblico applaude con entusiasmo.

Talent- aut è il nuovo evento organizzato da Io Barcollo ma non MOLLO!®. Al Teatro Marcello Puglisi il talent show siciliano, rivolto e dedicato ai ragazzi "speciali" con talento artistico nel canto, musica, danza e recitazione.I concorrenti di questa sana competizione, si esibiranno sul palcoscenico davanti a una giuria attenta, qualificata e competente che ne valuterà il talento. Il vincitore avrà in premio una borsa di studio presso una delle scuole partners aderenti all'iniziativa e parteciperà alla quarta edizione di #Iosonoio Festival, l'evento ludo solidale dedicato all'autismo e rivolto a tutte le famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"La coperta di Ruth" va in scena al Teatro Massimo, sul palco il talento della disabilitàLunedì 26 gennaio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Massimo di Palermo ospiterà “La coperta di Ruth”, un’opera scritta e diretta da Giovanna Allotta con la compagnia Il Tesoro Ritrovato.

Teatro: la Margot Theatre Company porta in scena a Roma “Aut-Aut”Dal 22 al 25 gennaio 2026, il Margot Theatre Company presenta a Roma “Aut-Aut”, diretto da Valentina Cognatti con Martina Grandin, Michelangelo Raponi e Alice Staccioli.

'Nuova Alba Talent Show' al teatro della legalità di Casal di PrincipeAl Teatro della Legalità di Casal di Principe sta per accendersi una nuova luce. Il 12, 19 e 26 marzo il sipario si alzerà sul Nuova Alba Talent Show, un evento che promette di trasformare tre ... casertanews.it

