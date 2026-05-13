Un uomo di 33 anni di Gallipoli è stato arrestato a Lecce con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. L’arresto è stato effettuato sulla base di indagini della Polizia e di un video che ritraeva il momento in cui l’uomo aveva lanciato una pietra contro la casa della donna. La polizia ha eseguito l’arresto in flagranza differita, raccogliendo elementi utili all’indagine.

Fatti di atti persecutori e minacce hanno portato all’arresto di un 33enne di Gallipoli, già noto alle forze dell’ordine, dopo settimane di appostamenti e intimidazioni ai danni della ex compagna. L’uomo è stato fermato grazie all’applicazione dell’arresto in flagranza differita, reso possibile dalle recenti modifiche al Codice Rosso rafforzato, dopo che la vittima è riuscita a documentare con il cellulare le sue azioni. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto come protagonista un 33enne residente a Gallipoli, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Torna in liberà a Lecce e lancia pietra contro la casa dell'ex, lei lo filma: arrestato in flagranza differita

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