Lecce confezionava cocaina in casa per lo spaccio 32enne arrestato in flagranza di reato

Una persona di 32 anni è stata arrestata a Tuglie durante controlli straordinari della Polizia nel Salento. Secondo le fonti ufficiali, l’uomo avrebbe confezionato cocaina in casa con l’intento di spacciarla. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, e la polizia ha sequestrato la sostanza stupefacente. La vicenda si inserisce nelle operazioni di prevenzione condotte nella zona.

Un arresto per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, questo il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato nella provincia di Lecce durante la scorsa settimana. L'operazione, coordinata dal Questore dr. Giampietro Lionetti, è stata indirizzata alla prevenzione dei reati predatori e dei furti, con particolare attenzione alle aree considerate a più alta densità criminale. Controlli straordinari in provincia di Lecce Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato la settimana appena trascorsa ha visto l'intensificazione dei servizi di controllo in diverse zone del territorio salentino. Le attività sono state pianificate dal Questore della provincia di Lecce e hanno coinvolto numerosi reparti della Polizia di Stato, sia info-investigativi che operativi.