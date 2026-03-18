Si accende Magnetica Elettronica in cattedra fra talk e installazioni

È iniziata la mostra Magnetica, un evento dedicato all’elettronica in ambito artistico e musicale. L’esposizione combina talk e installazioni, creando uno spazio di confronto tra musica, tecnologia e arte visiva. Tra le opere presenti, ci sono installazioni sonore e performance dal vivo che esplorano le potenzialità dei suoni elettronici. La manifestazione si svolge in diversi spazi espositivi e coinvolge artisti di diverse nazionalità.

Ci sono melodie che ci trasformano, suoni che ci emozionano e ritmi che ci fanno ballare. È una cosa che tutte le musiche possono fare, da quella acustica a quella elettronica. Ed è proprio grazie alla musica elettronica che Scandicci e Firenze si animano, da domani a sabato, grazie a Magnetica, la rassegna che enumera concerti, workshop, talk e installazioni. Ed è una rassegna prodotta da Tempo Reale, il centro di ricerca creato da Luciano Berio nel 1987 e oggi punto di riferimento per la produzione musicale. Una edizione di Magnetica, quindi, che mette al centro la scena elettronica internazionale con David Moss, ma anche con tanti focus su voce, algoritmi e audiovisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si accende Magnetica. Elettronica in cattedra fra talk e installazioni Articoli correlati Leggi anche: Salerno si accende per San Valentino: Lungomare in festa con luci e installazioni per rilanciare il turismo invernale. Magnetica: con tempo reale, tre giorni di musica elettronica a ScandicciLa rassegna Magnetica ideata da Tempo Reale ci porta al centro della scena elettronica internazionale: focus su voce, algoritmi e audiovisione.