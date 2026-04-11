Gravity of the Wall | performance e installazioni domenica 12 aprile

Domenica 12 aprile si terrà il finissage di una mostra che esplora temi come forza, vulnerabilità, movimento, immobilità, adattamento e memoria. Durante l’evento sono in programma una performance musicale itinerante del cantautore Giacomo Polinari e due installazioni che completano il percorso espositivo. L’occasione permette di vivere un momento di riflessione attraverso arte e musica, chiudendo l’esposizione con un’ultima occasione di partecipazione.

Domenica12 apriletra le 12:00 e le 15:300 si terrà alMuseo delle Mura di Roma. il finissage della mostra personaleGravity of the Walldell’artista malese-daneseAmir Zainorin, curata daCamilla Boemio. La mostra, ambientata tra le mura storiche, le torri ed i corridoi all’interno di Porta San Sebastiano, è una sequenza di opere che riflettono su movimento e immobilità, adattamento e memoria, vulnerabilità e forza. La mostra presenta installazioni ed interventi site-specific pensati appositamente per il museo ed in dialogo con la struttura stessa. Sono state realizzate dall’artista e suddivise nelle aree del museo, dai torrioni fino al camminamento scoperto riparato dai merli:Color Theory,The Weight of Lightness,Rhythm of Identity: A Cultural Laboratory of Percussion and Memory,Boot-ed. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gravity of the Wall: performance e installazioni domenica 12 aprile Gravity of the Wall: finissage con performance e arte immersiva al Museo delle MuraCosa: Finissage della mostra Gravity of the Wall di Amir Zainorin con performance musicali e installazioni site-specific. Gravity of the Wall: Amir Zainorin al Museo delle MuraCosa: “Gravity of the Wall”, mostra personale dell’artista malese-danese Amir Zainorin. Argomenti più discussi: Gravity Of The Wall Di Amir Zainorin Conquista Il Museo Delle Mura; Gravity of the Wall: finissage con performance e arte immersiva al Museo delle Mura; ARTE, eventi. Roma, Gravity of the Wall: domenica finissage tra le Mura Aureliane; Pasquetta al Museo, tutti i musei civici aperti il 6 aprile - Radio Globo. Amir Zainorin Gravity of the Wall al Museo delle MuraIl Museo delle Mura presenta Gravity of the Wall, una mostra personale dell'artista malese Amir Zainorin, dal 5 febbraio al 12 aprile, al Museo delle Mura di Roma. Ambientata tra le mura storiche, ... romatoday.it Qualcuno ha detto #weekend #effettispeciali , #acrobati immersi in vortici d'acqua, #equilibristi al limite dell'incredibile e 2 ore emozionanti di #adrenalina pura. Tutto questo è #gravitycircus , e vi da appuntamento a #marghera in via Colombara per gli ul - facebook.com facebook