Il Gran Premio d' Italia torna al circuito Miravalle

Da arezzonotizie.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio d'Italia si svolgerà di nuovo al circuito Miravalle, una pista storica nel panorama del motocross italiano. La località ha ospitato in passato competizioni di rilievo internazionale, tra cui campionati mondiali, europei e nazionali. La notizia del ritorno dell’evento al circuito è stata annunciata recentemente e rappresenta un passo importante per il calendario delle gare di motocross nel paese.

Da tempo si parla del ritorno nel calendario iridato del motocross di una pista storica del panorama italiano, negli anni teatro di competizioni internazionali di ogni livello: mondiali individuali e a squadre, europei, campionati nazionali e numerose sfide regionali e interregionali. Il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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