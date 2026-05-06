Il Gran Premio d' Italia torna al circuito Miravalle

Il Gran Premio d'Italia si svolgerà di nuovo al circuito Miravalle, una pista storica nel panorama del motocross italiano. La località ha ospitato in passato competizioni di rilievo internazionale, tra cui campionati mondiali, europei e nazionali. La notizia del ritorno dell’evento al circuito è stata annunciata recentemente e rappresenta un passo importante per il calendario delle gare di motocross nel paese.

Da tempo si parla del ritorno nel calendario iridato del motocross di una pista storica del panorama italiano, negli anni teatro di competizioni internazionali di ogni livello: mondiali individuali e a squadre, europei, campionati nazionali e numerose sfide regionali e interregionali. Il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: MotoGp, circuito allagato per il maltempo, a rischio il Gran Premio in Brasile Leggi anche: Luca Cadalora sostiene Marc Marquez per il Gran Premio del Brasile, nonostante le preoccupazioni sul circuito. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Formula 1, ordine d'arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale; Antonelli fa la storia: terzo GP consecutivo vinto a Miami; F1, orari GP Miami 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming; Formula 1 2026: Gp Miami, orari tv e diretta streaming. Gran Premio del Mezzosangue. Il cuore dell’Estate Castiglionese batte col raddoppio delle corse a peloIl tondo di Piazzale Garibaldi ospiterà il 22 giugno la prima edizione allargando la competizione equestre. La marcia d’avvicinamento al Palio dei Rioni: sarà ancora Gennaio Milone il mossiere dell’ed ... lanazione.it Il super gran premio del Trotto: «Per Agnano è già futuro»Ad Agnano si stanno definendo gli ultimi dettagli del Gran premio Lotteria di domenica, un grande evento anche nel segno della solidarietà con la raccolta di fondi per la ... ilmattino.it #KimiAntonelli ha dedicato a Zanardi la vittoria del Gran Premio di Miami. “Mi ispiro a lui”, dice. Per il giovane pilota italiano della Mercedes è il terzo trionfo consecutivo. #Tg1 Marco Franzelli x.com Quattroruote. . | In Formula 1 con @carolinatedeschi Doveva essere il Gran Premio della svolta, ma non tutti tornano a casa felici da Miami. Hai la macchina da titolo, ma sei anonimo per tutto il weekend. A certi livelli devi anche saper digerire le piste che non ti - facebook.com facebook