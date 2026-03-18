motogp circuito allagato per il maltempo a rischio il gran premio in brasile

Il circuito della MotoGP in Brasile è stato allagato a causa del maltempo, mettendo a rischio la disputa del Gran Premio. La gara prevista si trova in bilico mentre le condizioni meteorologiche continuano a peggiorare. La situazione si aggiunge alle difficoltà che il motorsport sta affrontando in questa prima parte di stagione, con altri eventi rinviati o cancellati per motivi diversi.

Questo inizio di stagione del motorsport si sta complicando sempre di più. Dopo le polemiche sul regolamento della Formula 1 e la guerra in Iran che ha costretto la Fia a cancellare le gare in Bahrain e Arabia Saudita, anche la MotoGp potrebbe vedere il calendario rivoluzionato. La colpa, stavolta, non è di eventi bellici ma delle piogge torrenziali che hanno reso impraticabile il circuito di Goiania dedicato al re del bagnato Ayrton Senna. Gli ultimi rapporti parlano di box allagati, fango ovunque e molti dubbi sul possibile svolgimento del Gran Premio del Brasile, previsto per questo fine settimana. La situazione che hanno trovato le squadre è seria ma si sta lavorando per ripristinare il circuito prima delle prove libere del giovedì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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