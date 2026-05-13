Torino Vannacci sotto assedio | clown e proteste fuori dal ristorante

A Torino, il generale Vannacci si è trovato sotto assedio durante un pranzo in un ristorante pieno. Fuori dal locale, un gruppo di manifestanti vestiti da clown ha organizzato una protesta simbolica, attirando l’attenzione dei passanti. Vannacci ha reagito alle provocazioni senza rilasciare dichiarazioni, mentre gli organizzatori della protesta non sono stati identificati pubblicamente. La situazione si è protratta per alcune ore, con tensioni tra le parti coinvolte.

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