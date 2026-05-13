Roberto Vannacci contestato a Torino | la protesta fuori dal ristorante tra costumi da pagliacci cori e falli in plastica

Martedì sera un centinaio di persone si sono radunate davanti a un ristorante di Torino, dove era prevista una cena a tema Futuro Nazionale con il generale Roberto Vannacci. La protesta è iniziata con cori, costumi da pagliaccio e l’esposizione di oggetti in plastica, tra cui falli gonfiabili. La presenza del generale ha attirato l’attenzione, mentre l’evento, al completo, si svolgeva in un locale in via Gressoney.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Vannacci folgorato”. Circa un centinaio di persone si sono ritrovate nella serata di martedì, 12 maggio, fuori dal ristorante Ventuno di via Gressoney 21a, dove era atteso il generale Roberto Vannacci per una cena (sold out) a tema Futuro Nazionale, partito da lui fondato a febbraio 2026.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino, protesta contro Vannacci: “Folgorato”, lo striscione in testa al corteoProtesta di circa un centinaio di persone, appartenenti a gruppi anarchici e al centro sociale Askatasuna, a Torino, fuori da un ristorante in via... Dal 2027, addio plastica: portate i vostri contenitori al ristoranteDal 2027, i consumatori europei potranno portare i propri contenitori per il cibo d'asporto nei bar e ristoranti. Argomenti più discussi: Roberto Vannacci a Bari: inaugurata nuova sede regionale di Futuro Nazionale; Luigi Avveduto è il primo acquisto del generale Vannacci: il consigliere del municipio VII passa a Futuro Nazionale; Roberto Vannacci contestato a Torino: la protesta fuori dal ristorante tra costumi da pagliacci, cori e falli in plastica; Insulti e cori a Vannacci: Tornate nelle fogne. AntifaSSisti in divisa da lavoro si preparano a contestare Vannacci a Bari... #vannacci #bari #antifascisti x.com Roberto Ciufoli sulla malattia: Pino insegno c'è stato. La Premiata Ditta? Potrebbe tornare reddit Torino, protesta contro Vannacci: Folgorato, lo striscione in testa al corteoProtesta di circa un centinaio di persone, appartenenti a gruppi anarchici e al centro sociale Askatasuna, a Torino, fuori da un ristorante in via Gressoney, ... lapresse.it