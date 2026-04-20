L'università di Adelaide sta considerando di rimuovere il nome di una compagnia petrolifera da un edificio del campus a seguito di proteste. La decisione arriva dopo che sono state sollevate richieste di cambiare il nome, che attualmente è associato alla compagnia. La questione ha attirato l'attenzione tra studenti e membri della comunità universitaria, portando a discussioni interne sulla denominazione degli edifici. La decisione finale è ancora in fase di valutazione.

La nuova Adelaide University sta valutando la possibilità di rimuovere il nome della compagnia petrolifera Santos da un edificio del campus. La decisione arriva dopo le proteste organizzate sabato scorso da studenti e attivisti ambientali davanti alla struttura dedicata all’ingegneria petrolifera. Il movimento di protesta è stato guidato da figure come Darcey McNamara, rappresentante del Conservation Council South Australia (CCSA), che ha definito vergognosa la promozione di un’azienda i cui piani di espansione del gas minacciano le comunità delle Prime Nazioni e accelerano il cambiamento climatico. Il CCSA, insieme ad altri manifestanti, sta spingendo anche affinché il governo statale interrompa la sponsorizzazione del Tour Down Under da parte di Santos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Università sotto assedio: addio al nome Santos per le proteste

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