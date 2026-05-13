Torino riapre h24 il parcheggio Palazzo del nuoto | formule agevolate e tariffe differenziate in tre fasce

A Torino, da lunedì 18 maggio, riapre il parcheggio “Palazzo del Nuoto” in via Filadelfia, che sarà accessibile 24 ore su 24. La struttura introduce un nuovo piano tariffario con tariffe differenziate in tre fasce e formule agevolate per gli utenti. La riapertura segue la conclusione dei lavori di ristrutturazione e comprende anche un aggiornamento del regolamento di utilizzo.

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