Caos parcheggi la proposta | Incentivare il trasporto pubblico con tariffe agevolate

La gestione dei parcheggi nel centro cittadino si trova al centro di un dibattito che coinvolge amministratori e cittadini. Una proposta avanzata suggerisce di ridurre i costi di trasporto pubblico per diminuire il traffico veicolare nelle aree più affollate. Si pensa che questa strategia possa alleggerire la pressione sui parcheggi e migliorare la qualità della vita nel centro, anche in considerazione di alcune aree specifiche come il Silos.

“Vista la situazione è bene ripensare alla questione parcheggi, ma non solo, condivisibile in alcuni casi, come per il Silos, il contenimento dei costi per gli utenti, ma è importante togliere più possibile il traffico dal centro cittadino, incentivando il trasporto pubblico anche con tariffe particolarmente agevolate”. Le parole sono di Giorgio Cecco, coordinatore regionale di FareAmbiente ed esponente di Idea Giuliana. “Puntare sui parcheggi di cintura, ma anche e soprattutto, valorizzare il nostro, già eccellente, trasporto pubblico, rendendolo ancora più economicamente conveniente, così da coniugare in particolar modo il servizio alla sostenibilità ambientale e nel contempo agevolare il risparmio energetico, quest'ultima questione oggi di importante rilevanza”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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