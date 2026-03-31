Nuovi alloggi per il personale L’Ausl alla ricerca di spazi | Tariffe agevolate per i sanitari

L'Ausl di Reggio ha pubblicato un avviso per trovare sul mercato locale spazi abitativi destinati a dipendenti e collaboratori delle strutture sanitarie pubbliche della zona. L'obiettivo è offrire soluzioni abitative a tariffe agevolate per il personale sanitario che lavora nel territorio. La ricerca riguarda diverse tipologie di alloggi per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore.

Un avviso pubblicato dall’Azienda Usl di Reggio per reperire sul mercato reggiano la disponibilità di soluzione abitative per i collaboratori delle diverse realtà sanitarie pubbliche presenti e attive sul territorio, a prezzi agevolati. L’intento è quello di favorire la soluzione di una problematica sempre più presente fra chi, trasferendosi in città per lavoro da altre parti dell’Italia, impegnato negli ospedali e nei distretti, fatica a conciliare le esigenze di lavoro con quelle di individuazione di un alloggio o di una stanza a costi ragionevoli. Non si tratta di singoli episodi, ma di un vero e proprio fenomeno generalizzato e in crescita, che rischia di privare il territorio della possibilità di far arrivare medici e infermieri, di cui il sistema ha bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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