Nel calcio di Torino, Giovanni Simeone potrebbe lasciare il suo attuale club al termine della stagione. Due squadre hanno manifestato interesse per l’attaccante argentino, che si trova attualmente in rosa. La possibile partenza di Simeone è stata confermata dalle voci di mercato, senza però annunciare ancora ufficialmente i dettagli delle trattative o i nomi delle società coinvolte. La situazione resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Giovanni Simeone è finito nel mirino di due squadre in vista della prossima estate con l’attaccante del Torino che potrebbe cambiare maglia una volta terminato il campionato in corso. Giovanni Simeone pronto a cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da TuttoSport il Siviglia sarebbe sulle tracce dell’attaccante del Torino per provare a portarlo in Spagna dove ritroverebbe, nello stesso campionato, il padre e il fratello, tesserati con l’Atletico Madrid. Classe 1995, Simeone è stato uno dei migliori nella stagione difficile del Torino che ha visto anche il cambio di allenatore con Baroni che è stato sostituito da Roberto D’Aversa.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Torino, occhio a Simeone: due pretendenti per l’attaccante argentino

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