Un pilota ha dichiarato che lui e il suo compagno di squadra vogliono essere gli unici a competere per il titolo mondiale, ma ha messo in guardia contro il campione in carica. Ha inoltre sottolineato che al momento è fondamentale capitalizzare il vantaggio della squadra, senza fare calcoli, per mantenere la posizione in campionato. La sua frase suggerisce un’attenzione particolare alle sfide future e alle strategie da adottare in pista.

George Russell sembra essere arrivato nel paddock di Miami con un obiettivo: dimostrare di potersi riprendere subito la leadership del Mondiale di Formula 1 e ristabilire le gerarchie di squadra con il giovane compagno Kimi Antonelli. L’italiano, vincitore di due su tre GP archiviati quest’anno, si è detto pronto a rimettersi in pista dopo il lungo stop di quattro settimane con entusiasmo e consapevolezza, mentre il britannico predica calma: "Siamo solo all’inizio della stagione e in questo momento è importante concretizzare il vantaggio della Mercedes per essere sicuri che saremo solo noi due i contendenti al titolo iridato". Un...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell: "Io e Kimi vogliamo essere gli unici pretendenti al titolo. Ma occhio a Verstappen"

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