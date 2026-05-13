Tommaso Zapparrata racconta Dubai | La città che trasforma la pressione in opportunità
Dubai si conferma come una delle città più in fermento a livello globale, attirando imprenditori, professionisti e talenti da ogni parte del mondo. La sua capacità di trasformare la pressione in opportunità si riflette nelle strategie adottate e nelle iniziative portate avanti, caratterizzate da un ritmo rapido e da una forte spinta verso il cambiamento. La città si distingue per un ambiente che premia la crescita e la competitività, mantenendo un costante fermento di attività e investimenti.
Dubai continua a essere uno dei luoghi più dinamici e competitivi al mondo. Una città capace di attrarre imprenditori, professionisti e talenti internazionali grazie a una mentalità costruita sulla velocità, sull’ambizione e sulla continua evoluzione. Dietro la sua immagine fatta di innovazione, skyline futuristici e crescita costante, esiste però anche una realtà che richiede adattamento, disciplina e grande forza mentale. Secondo Tommaso Zapparrata, è proprio questa combinazione tra pressione e opportunità a rendere Dubai una delle esperienze più formative al mondo. “Dubai non è una città normale. È una città che ti mette alla prova ogni giorno”, racconta Zapparrata.🔗 Leggi su Panorama.it
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