Dalla teoria al lavoro un corso che trasforma la contabilità in una opportunità professionale

Da riminitoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corso sulla contabilità si rivolge a chi desidera entrare o rientrare nel mondo del lavoro con competenze pratiche e richieste dalle piccole e medie imprese. Il percorso formativo mira a offrire strumenti immediatamente applicabili, facilitando l'accesso alle opportunità professionali. Sono coinvolti studenti, lavoratori in cerca di riqualificazione e persone interessate a sviluppare competenze concrete nel settore.

Entrare o rientrare nel mondo del lavoro con competenze immediatamente spendibili, richieste ogni giorno dalle piccole e medie imprese, è oggi una delle principali sfide per chi cerca nuove opportunità professionali. Il corso di “Contabilità generale e software gestionali” organizzato da Cescot. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

