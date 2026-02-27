Dalla teoria al lavoro un corso che trasforma la contabilità in una opportunità professionale

Un corso sulla contabilità si rivolge a chi desidera entrare o rientrare nel mondo del lavoro con competenze pratiche e richieste dalle piccole e medie imprese. Il percorso formativo mira a offrire strumenti immediatamente applicabili, facilitando l'accesso alle opportunità professionali. Sono coinvolti studenti, lavoratori in cerca di riqualificazione e persone interessate a sviluppare competenze concrete nel settore.