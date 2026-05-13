Il cantante ha commentato un episodio avvenuto durante un suo concerto a Napoli, dove un microfono è stato lanciato a terra. In un messaggio, ha spiegato che si trattò di un gesto di stizza sbagliato e ha espresso dispiacere se si è pensato che potesse colpire qualcuno. La dichiarazione arriva dopo le critiche ricevute nelle settimane successive alla diffusione del video dell’evento.

Tommaso Paradiso tiene però a chiarire: «Mi è dispiaciuto però che si pensasse che avrei potuto colpire qualcuno perché ho lanciato il microfono sulla mia passerella, non verso il pubblico». E ancora: «È un gesto di stizza sbagliato, ma non certo sulla gente». Parole con cui prova a spegnere le accuse più dure arrivate sui social, soprattutto da chi aveva interpretato quel momento come un gesto aggressivo verso il pubblico napoletano. Anzi, il cantante sottolinea il legame speciale con la città: «Napoli mi ha sempre dato un affetto immenso e proprio per questo stavo così male all’idea di non poter dare al pubblico lo show che desideravo». Tommaso Paradiso paragona quell’esplosione di rabbia «al tennista che scaglia una racchetta a terra», ricordando di aver giocato per anni a tennis e di comprendere quel tipo di reazione istintiva.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tommaso Paradiso sul microfono lanciato a terra: «È stato un gesto di stizza sbagliato. Mi è dispiaciuto che si pensasse potessi colpire qualcuno»

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