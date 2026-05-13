Tommaso Paradiso ha commentato l’episodio accaduto durante un concerto a Napoli, quando ha lanciato il microfono con rabbia. La dichiarazione arriva prima del suo prossimo spettacolo in Piazza Duomo a Milano, previsto per il 15 maggio 2026, in occasione di Radio Italia Live. L’artista ha detto di aver perso la lucidità nel momento in cui ha reagito con rabbia sul palco.

Alla vigilia del concerto che terrà in Piazza Duomo a Milano per Radio Italia Live, il 15 maggio 2026, Tommaso Paradiso è tornato a parlare dello spiacevole episodio capitato durante un concerto a Napoli, quando in un momento di stizza, ha gettato con rabbia il microfono sul palco. In un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato le ragioni a quel gesto tanto contestato online e ha sottolineato che pur avendo fatto centinaia di concerti nella sua carriera, una cosa del genere non gli era mai capitata, finora. “Sul palco ogni emozione è amplificata al massimo e a Napoli, per continui problemi alle cuffie, ho cantato per oltre un’ora senza sentire nulla.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tommaso Paradiso rompe il silenzio sul microfono lanciato a Napoli: “Ho perso la lucidità”

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