Durante un concerto a Napoli, Tommaso Paradiso ha avuto un imprevisto tecnico che ha coinvolto un guasto agli auricolari, causando il malfunzionamento del microfono. Immediatamente, il cantante ha reagito lanciando il microfono in segno di frustrazione. L’incidente si è verificato durante una delle esibizioni, senza ulteriori dettagli sulle cause tecniche che hanno portato al problema.

? Cosa scoprirai Come ha reagito Tommaso Paradiso subito dopo il lancio del microfono?. Cosa ha causato esattamente il malfunzionamento tecnico durante il concerto?. Perché il gesto dell'artista ha spiazzato il pubblico del Palapartenope?. Chi deve rispondere per l'instabilità dei sistemi audio usati sul palco?.? In Breve Il malfunzionamento agli auricolari ha causato variazioni autonome del volume audio.. L'episodio è avvenuto durante il concerto al Palapartenope di Napoli.. Paradiso ha spiegato il gesto tecnico al pubblico del Palapartenope.. Il video dell'accaduto circola sui canali social dopo l'evento.. Durante l’esibizione di Tommaso...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tommaso Paradiso a Napoli: guasto agli auricolari, lanciato il microfono

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