Dopo il tour nei palazzetti, Tommaso Paradiso è tornato al centro dell’attenzione anche per un episodio accaduto durante un concerto. In un messaggio diffuso sui social, il cantante ha spiegato di aver scagliato il microfono sul palco a causa di una forte frustrazione che si era accumulata durante lo show. La spiegazione è arrivata pochi giorni dopo l’incidente, che aveva attirato diverse reazioni tra i fan e i media.

Reduce dal tour nei palazzetti, nelle ultime settimane Tommaso Paradiso è tornato sotto i riflettori non solo per la musica. Durante il concerto di Napoli, infatti, il cantante ha perso la pazienza a causa di alcuni problemi tecnici all’audio che hanno compromesso la performance. Un momento di forte frustrazione che lo ha portato a scagliare il microfono a terra, lasciando il pubblico spiazzato e facendo discutere parecchio sui social. Dopo essersi scusato direttamente sul palco, Paradiso ha poi deciso di raccontare meglio cosa è successo dietro quell’episodio. Tommaso Paradiso, il motivo del lancio del microfono...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tommaso Paradiso, le scuse per il microfono scagliato al concerto: “Subentrata la frustrazione”

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TOMMASO PARADISO SCAGLIA IL MICROFONO A TERRA: SCATTO D'IRA DURANTE IL CONCERTO A NAPOLI

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