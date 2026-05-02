Scatto d’ira al concerto di Napoli | Tommaso Paradiso lancia il microfono poi le scuse ma scoppia la polemica social VIDEO

Durante un concerto al Palapartenope di Napoli giovedì 30 aprile, un imprevisto tecnico ha causato l’interruzione temporanea dello spettacolo di un artista. In risposta a un momento di tensione, l’artista ha lanciato il microfono e poi si è scusato pubblicamente. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, e ha suscitato numerosi commenti e reazioni tra il pubblico e gli utenti online.

Momenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dello scorso giovedì 30 aprile, quando un imprevisto tecnico ha interrotto per alcuni istanti lo spettacolo in una delle tappe del suo tour. Un malfunzionamento agli auricolari ha compromesso il controllo del volume, provocando una reazione rabbiosa del cantautore romano che, infastidito, ha lanciato il microfono sul palco davanti a un pubblico sorpreso. Il gesto, ripreso dalle migliaia di fan presenti in sala, ha subito fatto il giro dei social, ottenendo commenti contrastanti, per lo più negativi. @piazzeestadi Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli lancia il microfono dopo un problema tecnico, si scusa con il pubblico e ci canta OI VITA MIA.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Scatto d’ira al concerto di Napoli: Tommaso Paradiso lancia il microfono, poi le scuse ma scoppia la polemica social (VIDEO) Notizie correlate Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l’artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: «Colpa del volume» – Il videoMomenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dove un imprevisto tecnico ha interrotto per alcuni istanti... Leggi anche: Scatto d’ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletano Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tommaso Paradiso, scatto d’ira nel concerto a Napoli: microfono a terra, scuse e pace fatta con ‘O surdato ’nnammurato’; Scatto d'ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletano; Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l'artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: Colpa del volume - Il video; Tommaso Paradiso a Napoli | guasto agli auricolari lanciato il microfono. Scatto d’ira di Tommaso Paradiso sul palco: cosa ha fatto perdere la pazienza al cantante (il video è virale)Il 30 aprile 2026 doveva essere una serata di festa per chiudere in bellezza ... msn.com Scatto d’ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletanoTommaso Paradiso ha scagliato il microfono a terra durante un concerto. Uno scatto d’ira dopo il quale ha chiesto subito scusa ai fan. fanpage.it Uno scatto di rabbia durante il concerto. Tommaso Paradiso ha preso le staffe durante il concerto al Palapartenope di Napoli, a causa di un imprevisto tecnico che ha interrotto per alcuni istanti lo spettacolo. - facebook.com facebook Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l'artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: «Colpa del volume» - Il video x.com