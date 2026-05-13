Tommaso Paradiso dopo il lancio del microfono | Ho sbagliato ma non l'ho lanciato verso il pubblico

Durante un concerto a Napoli, l’artista ha lanciato il microfono a terra in un momento di nervosismo. Poco dopo, ha rivolto alcune parole al pubblico, chiedendo scusa per il gesto. In un messaggio successivo, ha spiegato di aver commesso un errore e di essersi reso conto dell’azione. Il fatto ha suscitato attenzione tra i presenti e sui social, dove si sono susseguite diverse reazioni.

Tommaso Paradiso si scusa dopo il gesto di stizza che lo aveva portato a scagliare il microfono a terra durante un concerto a Napoli: “Ho sbagliato e me ne sono reso conto. Mi sono scusato subito”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lasciamene un pò - Tommaso Paradiso ROMA 18/04/2026 Palazzetto dello Sport Parterre Transenna

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