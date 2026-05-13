Tommaso Paradiso | C’è chi ha pensato che avrei potuto colpire qualcuno ma ho lanciato il microfono sulla mia passerella non verso il pubblico È un gesto di stizza sbagliato

Durante un concerto a Napoli, l'artista ha lanciato il microfono sulla passerella del palco, gesto che è stato ripreso in un video diventato virale. Successivamente, l'artista ha commentato l'accaduto spiegando che si trattava di un gesto di stizza rivolto alla passerella e non al pubblico. Dopo l’episodio, l’artista ha presentato delle scuse immediate, mentre il video ha suscitato discussioni online sulla reazione spropositata.

Tommaso Paradiso nella tappa di Napoli del suo tour ha lanciato il microfono sul palco e il video è diventato virale, scatenando anche delle polemiche sull’opportunità di una reazione spropositata, nonostante le immediate scuse dell’artista proprio qualche secondo dopo. “Nella vita ho fatto centinaia di concerti e non mi era mai capitata una situazione del genere. Sul palco ogni emozione è amplificata al massimo e a Napoli, per continui problemi alle cuffie, ho cantato per oltre un’ora senza sentire nulla”, ha detto a Il Corriere della Sera. Poi ha continuato: “Ho fermato lo spettacolo più volte e poi è è subentrata la frustrazione che mi ha fatto perdere per un attimo la lucidità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOMMASO PARADISO e il rapporto con i Thegiornalisti oggi

Notizie correlate

Tommaso Paradiso sul microfono lanciato a terra: «È stato un gesto di stizza sbagliato. Mi è dispiaciuto che si pensasse potessi colpire qualcuno»Tommaso Paradiso tiene però a chiarire: «Mi è dispiaciuto però che si pensasse che avrei potuto colpire qualcuno perché ho lanciato il microfono...

Tommaso Paradiso rompe il silenzio sul microfono lanciato a Napoli: “Ho perso la lucidità”Alla vigilia del concerto che terrà in Piazza Duomo a Milano per Radio Italia Live, il 15 maggio 2026, Tommaso Paradiso è tornato a parlare dello...

Temi più discussi: Tommaso Paradiso, quel microfono lanciato a terra e la rabbia che diventa (purtroppo) virale; Jovanotti e Tommaso Paradiso, la foto fa sognare i fan; Tommaso, ma quanti santi hai in Paradiso? Ringrazia di non chiamarti Ultimo o Pausini; Tommaso Paradiso: Mi scuso se ho buttato un microfono a terra, ma non volevo fare male a nessuno.

Tommaso Paradiso: Da padre ho cambiato abitudini. C'è una canzone di cui vado fiero, una che non sento più mia x.com

Qual è il senso di pregare i santi quando posso semplicemente pregare Dio direttamente. - reddit.com reddit

Tommaso Paradiso in concerto a Napoli, la possibile scalettaDopo alcune settimane di pausa, il 14 luglio Tommaso Paradiso ripartirà in tour con sei appuntamenti estivi. Previsti concerti a Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero Ultimo ap ... tg24.sky.it

Tommaso Paradiso, tra nostalgia e Olly: scaletta e recensione del concerto a MilanoUno dei motori trainanti dei concerti di Tommaso Paradiso è la nostalgia, che unisce palco e pubblico. E a Milano è stato un trionfo. style.corriere.it