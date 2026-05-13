Un utente ha commentato su una piattaforma social criticando chi si aspetta che utilizzi l'intelligenza artificiale, paragonandosi a una figura pubblica. Ha anche osservato che, di solito, i suggerimenti degli algoritmi della stessa piattaforma propongono giovani adulti interessati a discutere di temi come la verginità o la convivenza con i genitori. La discussione si svolge tra le righe di un post che mette in evidenza le proposte automatiche e le aspettative online.

Di norma, l’algoritmo di Twitter (o come si chiama ora) mi propone ventinovenni che ci tengono a farsi dire che è normale essere vergini o trentatreenni che ci tengono a farsi dire che è normale vivere ancora coi genitori. Un paio di settimane fa, le sue impenetrabili convinzioni circa il mio essere interessata agli argomenti che meno m’interessano al mondo hanno preso una nuova deriva, giacché un paio di settimane fa Walter Veltroni ha intervistato Claude. Non Lelouch: l’intelligenza artificiale di Anthropic. Non ho potuto per almeno una settimana aprire Facebook o Twitter senza essere costretta a leggere indignati attacchi e goffe difese di un’intervista sulla quale era inspiegabile tutti si accalorassero.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Tiziodellinternet che non accetti che io non usi l’IA, ma mi hai presa per Pagnoncelli?

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