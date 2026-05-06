A Padova, davanti alla Basilica di Santa Giustina, don Marco Pozza si trova in attesa di incontrare l’amico Alex Zanardi. Indossa una talare bianca, simbolo di resurrezione, mentre rimane fermo sul portone d’ingresso. Dopo circa dieci minuti, il sacerdote si prepara a pronunciare un’omelia toccante, dedicata alla perdita di una sorellastra, con parole che esprimono dolore e riflessione.

PADOVA - Fermo sul portone d’ingresso della Basilica di Santa Giustina, con la talare bianca simbolo di resurrezione, don Marco Pozza aspetta per una decina di minuti l’amico Alex Zanardi. E quando il feretro dell’ex pilota di Formula 1, poi campione Paralimpico e simbolo di rinascita, arriva sul sagrato della chiesa che ospita le spoglie dell’evangelista Luca, don Marco gli va incontro, abbraccia la moglie Daniela, tocca la bara di legno chiaro sulla quale trionfa un cuscino di rose bianche. All’interno, raccolti a semicerchio sotto il crocefisso ligneo, i ragazzi di “Obiettivo 3” aspettano il «capitano». L’handbike Sono loro – che della massima dei “5 secondi” hanno fatto una regola di vita – ad aprire la processione con la quale accompagnare sotto l’altare principale il corpo di Zanardi, morto a 59 anni la sera dell’1 maggio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, la toccante omelia di don Marco: «Mi spiace sorellaccia morte, hai perso. Ti sei presa il corpo ma l?anima ti è sfuggita»

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