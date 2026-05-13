Il 6 maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 31 anni di origini egiziane, accusato di aver compiuto maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali nei confronti della ex moglie. L’arresto è stato effettuato a seguito di indagini e verifiche condotte dagli agenti, che hanno raccolto elementi sufficienti a mettere in stato di fermo il sospettato.

Il 6 maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di un trentunenne di origini egiziane, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali nei confronti della sua ex moglie. Mentre la donna si trovava in strada a Guidonia, è stata raggiunta dall’uomo, il quale ha iniziato a inveire contro di lei, per poi afferrarla dalle spalle ed aggredirla fisicamente. Intervento della Polizia e Arresto. Per chiedere aiuto, la vittima ha composto il Numero unico per emergenze 112, ma l’ex coniuge le ha strappato il telefono dalle mani e si è dato alla fuga. L’immediato intervento di una pattuglia del Commissariato di polizia di Tivoli ha portato all’arresto del fuggitivo, il quale aveva tentato di disfarsi del cellulare sottratto alla donna.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tivoli: maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali ad ex moglie, arrestato

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