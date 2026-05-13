Titolo regionale per la Chemco U14

Le squadre della categoria U14 della Chemco si sono aggiudicate il titolo regionale, portando a casa la vittoria in una competizione che si è svolta nelle ultime settimane. Le ragazze hanno dimostrato determinazione e competenza durante le partite, conquistando il primo posto nel torneo che ha coinvolto diverse squadre della regione. Ora, con il traguardo regionale raggiunto, si preparano per partecipare alla fase nazionale.

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di Cesare Corbelli Campionesse regionali e con il sogno tricolore da vivere a breve. Si sta per chiudere la prima parte di stagione per le ragazze Under 14 della Chemco Puianello che hanno firmato un’annata da record: campionesse dell’ Emilia-Romagna con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato e pass staccato per le finali nazionali di categoria che si giocheranno a Battipaglia nella prima settimana di giugno. Il tutto senza mai aver perso una partita dalla prima palla a due stagionale. Nella prima fase zonale, infatti, la Chemco ha raccolto dodici successi contro Zola Predosa, Fiorenzuola, Magik Parma, Cortemaggiore, Parma Project e Piumazzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Titolo regionale per la Chemco U14 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo regionale con Giulia PerliClasse 2011, la ginnasta aretina ha trionfato nel cerchio al Campionato Toscano di Specialità Gold. Under 16 femminile, in palio il titolo regionale. La Cbf Balducci Paoloni in finaleLa formazione Under 16 targata Cbf Balducci Paoloni conquista la finale regionale al termine di una semifinale emozionante.