La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo regionale con Giulia Perli

Giulia Perli, ginnasta aretina nata nel 2011, ha conquistato il titolo regionale grazie alla sua performance nella seconda prova del Campionato di Specialità Gold a Rosignano Marittima. La competizione ha visto la partecipazione di molte atlete provenienti da diverse province toscane, creando una sfida intensa e combattuta. La vittoria di Perli rappresenta un risultato importante per la Ginnastica Petrarca, che si prepara a nuove sfide nel circuito regionale.

Classe 2011, la ginnasta aretina ha trionfato nel cerchio al Campionato Toscano di Specialità Gold. La prossima tappa sarà la Zona Tecnica interregionale da venerdì 13 a domenica 15 marzo a Ferentino . Classe 2011, la ginnasta aretina è stata tra le protagoniste della seconda e ultima prova del Campionato di Specialità Gold che, a Rosignano Marittima, ha dato vita a un confronto tra atlete di tutte le province toscane tra i diversi attrezzi della ritmica. Il miglior risultato di Perli, impegnata nella categoria Junior2, è arrivato al cerchio dove ha centrato la vittoria in entrambe le giornate di gara e dove ha così vissuto l’emozione di laurearsi campionessa toscana, poi un ottimo piazzamento è stato conseguito anche alle clavette in cui ha meritato il secondo posto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Ginnastica Petrarca festeggia un titolo regionale con Giulia Perli

Leggi anche: La Ginnastica Petrarca premiata al galà “Cuore Toscano”