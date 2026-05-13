tirzepatide e orforglipron peso mantenuto nel lungo periodo

Eli Lilly and Company ha reso noti i risultati di uno studio che analizza gli effetti a lungo termine di due farmaci, tirzepatide e orforglipron, sulla gestione del peso. I dati mostrano che i soggetti coinvolti hanno mantenuto il peso stabile durante il periodo di osservazione. L’azienda ha fornito dettagli precisi sui cambiamenti di peso e sulla sicurezza dei trattamenti, senza indicare variazioni significative nel tempo.

SESTO FIORENTINO (ITALPRESS) – Eli Lilly and Company ha annunciato oggi i risultati dettagliati di due studi di fase avanzata che dimostrano che le persone affette da obesità provenienti da una terapia con incretine iniettabili alla massima dose hanno mantenuto la perdita di peso a lungo termine dopo il passaggio a orforglipron o a una dose più bassa di tirzepatide. I risultati degli studi SURMOUNT-MAINTAIN e ATTAIN-MAINTAIN sono stati presentati al 33° Congresso Europeo sull'Obesità (ECO) in corso a Istanbul e pubblicati rispettivamente su The Lancet e Nature Medicine. “I trial SURMOUNT-MAINTAIN e ATTAIN-MAINTAIN spostano il focus dalla perdita di peso iniziale alla durabilità e ai benefici cardiometabolici a lungo termine.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Semaglutide e Tirzepatide: come funzionano

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