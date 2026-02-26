Orforglipron orale supera semaglutide in controllo glicemico e perdita di peso

Eli Lilly and Company ha condiviso i risultati di uno studio che confronta l’efficacia di un nuovo farmaco orale con un trattamento già noto per il controllo glicemico e la perdita di peso. La ricerca si è concentrata sulle differenze nelle risposte dei pazienti e sui risultati ottenuti durante il periodo di sperimentazione. I dati presentano un quadro chiaro delle performance di entrambi i trattamenti.

SESTO FIORENTINO (ITALPRESS) – Eli Lilly and Company ha annunciato oggi i risultati dettagliati di ACHIEVE-3, il primo studio di Fase 3 testa-a-testa che ha valutato sicurezza ed efficacia di orforglipron, una piccola molecola orale agonista del recettore GLP-1 senza restrizioni relative a cibo o acqua, rispetto a semaglutide orale in adulti con diabete di tipo 2 non adeguatamente controllato con metformina. Lo studio, della durata di 52 settimane, ha arruolato 1.698 partecipanti in quattro gruppi di trattamento: orforglipron 12 mg e 36 mg e semaglutide orale 7 mg e 14 mg. In ACHIEVE-3, orforglipron ha dimostrato superiorità rispetto a semaglutide orale sull’endpoint primario e su tutti gli endpoint secondari chiave, con miglioramenti significativamente maggiori di HbA1c e peso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

