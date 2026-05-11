Tiro a segno assegnati i titoli nella pistola standard da 25 metri agli Europei

Durante gli Europei di tiro a segno del 2026, si sono assegnati i titoli nelle specialità con la pistola standard da 25 metri. La competizione, ancora in corso, ha visto la conclusione delle discipline olimpiche, mentre le gare sui 25 e 50 metri proseguono con numerosi atleti in gara. L’evento si svolge in diverse fasi, attirando partecipanti da vari paesi europei.

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