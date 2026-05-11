Tiro a segno assegnati i titoli nella pistola standard da 25 metri agli Europei
Durante gli Europei di tiro a segno del 2026, si sono assegnati i titoli nelle specialità con la pistola standard da 25 metri. La competizione, ancora in corso, ha visto la conclusione delle discipline olimpiche, mentre le gare sui 25 e 50 metri proseguono con numerosi atleti in gara. L’evento si svolge in diverse fasi, attirando partecipanti da vari paesi europei.
Esaurite le specialità olimpiche, gli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento ad Osijek, in Croazia, proseguono con le specialità non olimpiche: nella giornata odierna spazio alle gare della pistola standard da 25 metri, sia maschile che femminile, senza italiani al via. Nella pistola standard da 25 metri maschile si impone l’ucraino Volodymyr Pasternak, primo con 571600 (17x), andando a precedere il lettone Lauris Strautmanis, secondo a quota 569600 (14x), e l’altro ucraino Pavlo Korostylov, terzo con 569600 (7x). Nella classifica a squadre successo dell’Ucraina con 17001800 (34x), davanti alla Francia, seconda con 16861800 (36x), ed all’Estonia, terza con 16791800 (31x).🔗 Leggi su Oasport.it
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