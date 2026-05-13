TIR si ribalta sull’A2 tra Campagna ed Eboli | traffico in tilt ferito il conducente

Un tir si è ribaltato sull’autostrada A2 tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, nei pressi del km 47, poco prima dell’uscita di Eboli. L’incidente ha causato un blocco del traffico lungo tutta la carreggiata, con lunghe code e rallentamenti. Il conducente del mezzo è rimasto ferito nell’incidente e sono intervenuti i soccorsi. La situazione ha creato disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Pesanti ripercussioni sul traffico lungo l’autostrada A2 a causa di un incidente stradale avvenuto tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, all’altezza del km 47, poco prima dell’uscita di Eboli. Per cause in corso di accertamento, un autoarticolato che trasportava balle d’acqua si è ribaltato sulla carreggiata. Immediato l’intervento della Centrale Operativa del 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi. I volontari hanno prestato i primi soccorsi al conducente del mezzo pesante, rimasto ferito nell’impatto. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Eboli per gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - TIR si ribalta sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico in tilt, ferito il conducente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico in tiltDisagi alla circolazione lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, in... Camion si ribalta sull’A2: traffico paralizzato tra Eboli e CampagnaIncidente nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un mezzo pesante si è rovesciato sulla carreggiata in direzione sud, nel tratto... Temi più discussi: Camion si ribalta sull’A2: traffico paralizzato tra Eboli e Campagna; Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio, camion si ribalta, ferito l'autista: scontro tra Eboli e Campagna; Incidente sull’A2: camion ribaltato tra Campagna ed Eboli, traffico paralizzato; FOTO. Camion si ribalta sull'autostrada A2, autista in ospedale. Paura sulla A2: tir si ribalta, ferito il conducenteL’incidente è avvenuto in direzione Sud: traffico paralizzato e lunghe code. Sul posto Polizia Stradale e Anas ... zoom24.it Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, camion si ribalta, ferito l’autista: scontro tra Eboli e CampagnaUn incidente stradale è avvenuto sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina: coinvolti diversi veicoli ... fanpage.it