Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli | traffico in tilt

Un incidente ha causato disagi sulla A2 del Mediterraneo tra i tratti di Campagna ed Eboli, in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La circolazione è rimasta bloccata o rallentata, creando code e congestioni lungo la strada. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di feriti.

Disagi alla circolazione lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, in direzione nord.I soccorsiSecondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto uno o più veicoli, causando rallentamenti e code nel tratto interessato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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