Camion si ribalta sull’A2 | traffico paralizzato tra Eboli e Campagna

Nel primo pomeriggio, un camion si è ribaltato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Eboli e Campagna in direzione sud. L’incidente ha causato il blocco del traffico sulla carreggiata, creando disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i servizi di soccorso per gestire la situazione e rimuovere il veicolo coinvolto.

Incidente nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un mezzo pesante si è rovesciato sulla carreggiata in direzione sud, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. Per cause ancora in fase di accertamento, il camion ha perso stabilità finendo per occupare gran parte della sede.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico in tiltDisagi alla circolazione lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, in... Leggi anche: Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico rallentato in direzione nord Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente sulla provinciale 231 a Bitonto: coinvolti camion e auto, mezzo pesante si ribalta; Camion si ribalta sulla Sp2 e finisce nella roggia, salvo per miracolo il conducente; Camion carico di scooter si ribalta sulla A13: autostrada riaperta dopo un paio d’ore; Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, un uomo al pronto soccorso. Palazzolo, camion si ribalta in un canale: strada chiusa e disagiIncidente lunedì mattina in via Romana. Strada chiusa e intervento dei vigili del fuoco per il recupero del mezzo pesante. L'autista ha percorso una arteria stradale non consentita ai Tir e quindi sar ... quibrescia.it Palazzolo, camion si ribalta in un canale: disagi alla viabilitàÈ successo questa mattina in via Romana, illeso il conducente. Sul posto gli agenti della Locale e i Vigili del fuoco ... giornaledibrescia.it La Germania appare come il bersaglio principale della nuova offensiva di Trump che ha annunciato l'intenzione di aumentare le tariffe su auto e camion al 25% - facebook.com facebook Paura sul volo Venezia-Newark: l’aereo United colpisce un palo e sfiora un camion x.com