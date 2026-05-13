Timbrava il cartellino in Italia e poi andava a lavorare in Svizzera | dipendente denunciato dalla guardia di finanza

Da quicomo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipendente pubblico è stato denunciato dopo essere stato scoperto mentre timbrava il cartellino in Italia e successivamente si spostava in Svizzera per lavorare. La guardia di finanza ha verificato le sue presenze e ha accertato che il lavoratore compiva questa attività senza autorizzazione. L’indagine ha portato alla denuncia per violazione delle norme sul lavoro pubblico e sulla presenza sul territorio nazionale.

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Prima timbrava il cartellino in Comune, poi attraversava il confine per andare a lavorare in Svizzera. È quanto avrebbe scoperto la guardia di finanza di Luino al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Varese nei confronti di un dipendente pubblico dell’Alto Varesotto.L’uomo, addetto.🔗 Leggi su Quicomo.it

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