Timbrava il cartellino in Italia e poi andava a lavorare in Svizzera | dipendente denunciato dalla guardia di finanza

Un dipendente pubblico è stato denunciato dopo essere stato scoperto mentre timbrava il cartellino in Italia e successivamente si spostava in Svizzera per lavorare. La guardia di finanza ha verificato le sue presenze e ha accertato che il lavoratore compiva questa attività senza autorizzazione. L’indagine ha portato alla denuncia per violazione delle norme sul lavoro pubblico e sulla presenza sul territorio nazionale.

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