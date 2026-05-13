Timbra il cartellino nel Varesotto e poi va a lavorare in Svizzera | denunciato dipendente comunale
Un dipendente comunale nel Varesotto è stato denunciato dopo che le autorità hanno scoperto che timbrava il cartellino in municipio, ma poi si allontanava dall’ufficio e si recava in Svizzera, dove lavorava per un’impresa nel Canton Ticino. L’indagine ha confermato che il dipendente risultava presente in servizio solo sulla carta, mentre in realtà svolgeva attività lavorative altrove. La vicenda riguarda accuse di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza.
Timbrava il cartellino in Comune, poi si allontanava dall'ufficio e si recava in Svizzera dove lavorava per un'impresa del Canton Ticino: dipendente denunciato per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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