Argentina l’influencer riprende il principale trasmettitore dell’hantavirus e pubblica tutto su TikTok È polemica – Il video

In Argentina, un’influencer è stata ripresa mentre maneggiava un topo dalla coda lunga durante un’escursione a Bariloche, suscitando polemiche sui social. Nel video pubblicato su TikTok, si vede l’influencer mentre riprende un animale legato al trasmettitore principale dell’hantavirus. La scena ha attirato l’attenzione di utenti e autorità, generando reazioni contrastanti sulla gestione e la condivisione di tali contenuti.

Un caso sta scatenando delle polemiche in Argentina, dove un’influencer si è ripresa mentre maneggiava un topo dalla coda lunga durante un’escursione a Bariloche. Nella stessa città, ricorda il quotidiano Los Andes, un uomo di 45 anni è stato ricoverato in ospedale (e si trova ora in terapia intensiva) dopo aver contratto l’hantavirus. Mentre in Italia una turista, sua connazionale, è ricoverata a Messina per una brutta polmonite: anche per lei è stato richiesto un test allo Spallanzani, così come per altri casi sospetti in Italia. Il video con il topo dalla coda lunga. L’influencer Marina Korb ha pubblicato in queste ore un video dove maneggia un topo che per la sua tipologia è proprio un vettore particolare per questo tipo di virus.🔗 Leggi su Open.online

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