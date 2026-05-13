Ti prego investimi con l' auto Poi dividiamo tutto | l' inquilino diventato l' incubo di una donna

Un'inquilina ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che le ha chiesto di investirla con l'auto per ottenere un risarcimento assicurativo. Dopo aver rifiutato, l'uomo avrebbe continuato a comportarsi in modo molesto, arrivando anche a minacce. La donna ha deciso di denunciare l'episodio, che si è trasformato in una situazione di tensione e intimidazioni. La vicenda è ora al vaglio delle autorità.

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