Ti prego investimi con l' auto Poi dividiamo tutto | l' inquilino diventato l' incubo di una donna
Un'inquilina ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che le ha chiesto di investirla con l'auto per ottenere un risarcimento assicurativo. Dopo aver rifiutato, l'uomo avrebbe continuato a comportarsi in modo molesto, arrivando anche a minacce. La donna ha deciso di denunciare l'episodio, che si è trasformato in una situazione di tensione e intimidazioni. La vicenda è ora al vaglio delle autorità.
Voleva farsi investire da lei con l'auto per incassare i soldi dell'assicurazione. Prima la richiesta di partecipare a una truffa assicurativa, poi i comportamenti molesti e le minacce. Si sarebbe trasformato in un incubo il rapporto tra una donna riminese di 62 anni, proprietaria di un residence.🔗 Leggi su Today.it
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